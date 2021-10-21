Туроператоры надеются на продление акции туристического кешбэка

фото © pixabay.com

Туроператоры рассчитывают на продление программы туристического кешбэка в 2022 году, эта мера поддержки отрасли продемонстрировала свою эффективность.

Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мы очень надеемся, что развитие программы предусмотрено. Нашу надежду подкрепляют недавние заявления президента о том, что надо кешбэк усилить, увеличить сумму возврата с 20 до 40 тысяч. На основании этого заявления делаем вывод, что кешбэк не свернут в 2022 году - эта мера поддержки оказалась действительно эффективной в плане стимулирования спроса в низкий сезон», - подчеркнула Ломидзе.

АТОР уже обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой с соответствующей просьбой, подчеркнула Ломидзе.

Туроператоры рассчитывают на продление программы кешбэка на весь 2022 год, за исключением высокого сезона.

«На наш взгляд, это немножко разврат - поддерживать высокий сезон, когда спрос и так высокий. Но в низкий сезон эта мера необходима, потому что именно благодаря кешбэку многие российские регионы получили дополнительный поток в объеме от 5% до 25% тех туристов, которые вообще никуда не планировали ехать, если бы не было этой акции», - отметила Ломидзе.

Туристический кешбэк — государственная программа стимулирования внутреннего туризма по России. Она предусматривает компенсацию части потраченных на отдых средств. В этом году ей воспользовались свыше 1,6 млн россиян: они приобрели туры на 34 млрд рублей и получили кешбэк 6,7 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российская семья заплатила за отдых в Крыму 1,2 млн рублей. Крым занял третье место по стоимости самого дорого тура среди всех направлений у туристов из России.

Туристам разонравился крымский отдых. Отдых в Крыму оставляет у туристов смешанные чувства. С одной стороны, на полуострове можно насладиться уникальной природой, с другой — приходится лицезреть строения в стиле 90-х, повсеместные заборы и неудачную наружную рекламу.

Экскурсоводов и проводников в Крыму опять заставят проходить аттестацию. Систему государственной аттестации экскурсоводов и проводников намерены восстановить в Крыму.

Ростуризм готовит закон для вывода из тени гостиничных услуг в частном секторе. Государство само создало условия для признания незаконным оказание гостиничных услуг в жилых помещениях.