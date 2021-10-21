Власть
Севастопольский прокурор обобрал семью возлюбленной и сбежал в Украину
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Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего сотрудника прокуратуры Севастополя, обвиняемого в мошенничестве.
Мужчина служил в уголовно-процессуальном отделе Нахимовского района. 2 года назад он уволился, сообщив своей девушке, что у него тяжело болеют родители – ему нужно собрать на их лечение 2 млн рублей.
Отзывчивой оказалась не только девушка, но и ее родственники. На лечение не известных им людей собирали всей семьей: экс-прокурору отдали все сбережения, а также взяли кредиты и даже ссуду под залог квартиры.
«Обобрав родственников девушки, ушлый прокурор ретировался в Сумскую область и перестал выходить на связь, – сообщает telegram-канал «Mash на волне». – Два года обманутая девушка с родней тщетно ждали возврата. Заявление на севастопольского Остапа Бендера они понесли только, когда тянуть уже было некуда: появилась угроза потерять заложенную квартиру».
В тексте использованы материалы: Новый день
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