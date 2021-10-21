Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 21 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 21 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 17, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 92 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 85 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 79 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 79 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 10 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 80 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 18, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 91 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 92 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью около 5 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 86 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 15, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 18 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 13, в Сочи - 19, в Турции - 25, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Когда в Крым придут заморозки. В среду ночью температура воздуха в Крыму опустится ниже ноля, при этом днем столбики термометров покажут до 15 градусов тепла.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 19 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 19 октября.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 октября.
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