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Власть

Прививочную кампанию от гриппа в Крыму продлят минимум на месяц

15:58 четверг, 21 октября 2021

Иммунизация от гриппа обычно длится до 1 ноября, но в этом году будет продлена как минимум на месяц.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

«Это не менее сложная инфекция, чем коронавирус. Если мы к ковиду добавим еще и грипп, это приведет к полному краху всего. Два разных распространенных вида инфекций, которые нельзя будет смешивать (в одном стационаре, ред.) Нужны будут отдельные госпитали для гриппа и отдельные для ковида», — сказал Антон Лясковский.

По его словам, для создания коллективного иммунитета необходимо привить от гриппа 60% как взрослого, так и детского населения. Пока привиты только 24% от плана, тогда как год назад эта цифра уже превышала 50%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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