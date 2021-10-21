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Власть

Подрядчики бросили недостроенные детские площадки в Симферополе

Местные жители пожаловались, что рабочие выгрузили покрытие, которое теперь просто валяется на земле.

Жители крымской столицы в сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте пожаловались на брошенные подрядчиками недостроенные детские площадки.

«Новая детская площадка. 17 сентября выгрузили покрытие. Так все и валяется. Центр города, Севастопольская 30/7», - говорится в публикации, к которой в подтверждение прикрепили соответствующие фото.

Пользователь соцсети Анна в комментарии к публикации сообщила, что во дворе на улице Кечкеметская, 196 и 190 ситуация точно такая же.

«Государственные деньги по всем дворам растащили, никому нет дела», - выразила мнение жительница Симферополя.

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