Власть
Подрядчики бросили недостроенные детские площадки в Симферополе
Местные жители пожаловались, что рабочие выгрузили покрытие, которое теперь просто валяется на земле.
Жители крымской столицы в сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте пожаловались на брошенные подрядчиками недостроенные детские площадки.
«Новая детская площадка. 17 сентября выгрузили покрытие. Так все и валяется. Центр города, Севастопольская 30/7», - говорится в публикации, к которой в подтверждение прикрепили соответствующие фото.
Пользователь соцсети Анна в комментарии к публикации сообщила, что во дворе на улице Кечкеметская, 196 и 190 ситуация точно такая же.
«Государственные деньги по всем дворам растащили, никому нет дела», - выразила мнение жительница Симферополя.
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