Подрядчик «нагрелся» на ремонте школы в Евпатории на 1,8 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами при ремонте школы в Евпатории, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Управлением капитального строительства администрации Евпатории был заключен контракт на капитальный ремонт здания одной из школ города.

Цена контракта составила более 13 млн рублей.

«В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. Вместе с тем на счет строительной фирмы необоснованно перечислено более 1,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган.

По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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