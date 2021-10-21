Почти две тонны «опасных продуктов» нашли на рынках столицы Крыма

В ходе проверочных рейдов на симферопольских рынках «Крымский Привоз», «Центральный» и «Куйбышевский» специалисты выявили более 1700 кг опасных продуктов питания, в том числе санкционных.

Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Некоторые предприниматели допустили нарушения законодательства в области ветеринарии, такие как: хранение и реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода, а также реализация продукции без маркировки, дат выработки и установленных сроков годности. Общий вес небезопасной продукции – 1 707 кг, из них 4 кг – санкционной, то есть запрещенной к ввозу на территории РФ», – сказано в сообщении.

Небезопасную мясную, молочную и рыбную продукцию изъяли из оборота и сожгли.

За нарушения ветеринарного законодательства в отношении 39 индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела.

Нарушителям грозят денежные штрафы либо временное приостановление деятельности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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