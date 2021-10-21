Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +11
море +18

Власть

Отопления нет в 26 жилых домах Симферополя: причина и сроки подачи тепла

Без отопления в Симферополе на сегодняшний день остаются 26 многоквартирных жилых домов, причина – проведение аварийных работ.

Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец.

«У нас в 26 домах в Симферополе нет отопления. Из них 16 адресов, где управляющие компании проводят ремонты внутридомовых сетей. После подачи давления где-то образовалась течь, где-то порыв. «Теплокоммунэнерго» проводит девять аварийно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах по городу, мы стараемся максимально, чтобы день в день проводить работы, но, учитывая большой объем, у нас есть те, которые планово переходят на следующий день. Предприятие «КрымТЭЦ» также работает на своей магистрали», - сообщил Донец.

Он уточнил, что на большинстве объектов ремонты завершат до конца сегодняшнего дня.

В их числе - дома на улицах Дзюбанова, бульваре Ленина, Западная, Спера, Суворовском спуске, Лермонтова, Коцюбинского и ряде других.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В подземном переходе в Севастополе могут обрушиться лестницы. На установку новых лестничных маршей уйдет несколько месяцев.

В Севастополе ежедневно поступают сотни жалоб от замерзающих горожан. Севастопольцы говорят как о холодных батареях, так и об их прорывах.

Водоемы Крыма начали стремительно мелеть. В Белогорском районе – одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму и являющимся водным донором для юго-восточной части полуострова, значительно обмелели водоемы.

Подрядчики бросили недостроенные детские площадки в Симферополе. Местные жители пожаловались, что рабочие выгрузили покрытие, которое теперь просто валяется на земле.

Коронавирус в Крыму
«Дальше эвакуация и голод»: как в соцсетях оценили борьбу с коронавирусом в Крыму

«Дальше эвакуация и голод»: как в соцсетях оценили борьбу с коронавирусом в Крыму

На этой неделе власти Крыма ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. В социальных сетях они вызвали одобрение, негодование с предложением конструктива, и, естественно, негатив.

Власть
Севастопольский прокурор обобрал семью возлюбленной и сбежал в Украину

Севастопольский прокурор обобрал семью возлюбленной и сбежал в Украину

Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего сотрудника прокуратуры Севастополя, обвиняемого в мошенничестве.

Власть
Ялтинский заповедник закрывают для туристов

Ялтинский заповедник закрывают для туристов

В Крыму 23 октября закроют три туристические тропы.

Коронавирус в Крыму
В Крыму начали подделывать сертификаты о вакцинации

В Крыму начали подделывать сертификаты о вакцинации

Пять фактов выдачи фальсифицированных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции выявлено в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации