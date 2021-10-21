Власть
Отопления нет в 26 жилых домах Симферополя: причина и сроки подачи тепла
Без отопления в Симферополе на сегодняшний день остаются 26 многоквартирных жилых домов, причина – проведение аварийных работ.
Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец.
«У нас в 26 домах в Симферополе нет отопления. Из них 16 адресов, где управляющие компании проводят ремонты внутридомовых сетей. После подачи давления где-то образовалась течь, где-то порыв. «Теплокоммунэнерго» проводит девять аварийно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах по городу, мы стараемся максимально, чтобы день в день проводить работы, но, учитывая большой объем, у нас есть те, которые планово переходят на следующий день. Предприятие «КрымТЭЦ» также работает на своей магистрали», - сообщил Донец.
Он уточнил, что на большинстве объектов ремонты завершат до конца сегодняшнего дня.
В их числе - дома на улицах Дзюбанова, бульваре Ленина, Западная, Спера, Суворовском спуске, Лермонтова, Коцюбинского и ряде других.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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