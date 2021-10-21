Около пяти тысяч детей в Крыму заболели COVID-19 с начала пандемии

Коронавирус с начала эпидемии в Крыму был подтвержден у 4,8 тысячи детей.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Однозначно, мы видим рост. Всего заболевших за весь период детей до 18 лет порядка 4800 человек. Это чуть менее 5%. Мы видим, что это очень большая доля заболевших новой коронавирусной инфекцией», – сказал замминистра.

По его словам, пока в России нет специальной вакцины для детей и подростков, минимизировать последствия заражения несовершеннолетних коронавирусом можно двумя способами: вакцинироваться контактирующим с детьми взрослым, а также прививать детей от гриппа, чтобы не произошло одновременное заражение двумя возбудителями.

Лясковский уточнил, что сейчас в Крыму детей от гриппа прививают организованно, в том числе в школах. Заместитель министра призвал родителей давать добровольное согласие на такую прививку.

Всего в Крыму для создания популяционного иммунитета необходимо привить к декабрю около 700 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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