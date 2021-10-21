Обольстила и обокрала: в Севастополе женщине грозит шесть лет за кражу

В Севастополе задержали местную жительницу, обокравшую посетитиля питейного заведения на немалую сумму, используя свое очарование и смекалку.

Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как выяснилось, местная 39-летняя женщина привлекла к себе внимание мужчины, когда тот отдыхал баре.

Познакомившись, пара стала заказывать спиртное уже на двоих. Однако бдительности женщина не теряла, ведь целью ее вечерней охоты был не 49-летний новый знакомый, а его кошелек. Она подглядела, какой пин-код вводит ее спутник, расплачиваясь за напитки, и проследила куда мужчина положил карту.

А позже, когда тот потерял голову и бдительность – украла карточку. Не прошло и суток, как с его счета исчезло около 100 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, мужчина заявил в полицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленницу.

Выяснилось, что десятая доля миллиона ушла у нее на покупки для себя, а карту она уже выкинула. Ранее женщина была судима, и теперь в отношении нее возбудили очередное уголовное дело.

Ее обвиняют в тайном хищении чужого имущества. Соответствующая статья уголовного кодекса «Кража», помимо штрафов и исправительных работ, предусматривает лишение свободы. Женщине грозит до шести лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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