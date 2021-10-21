Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму зарегистрировали еще 621 заболевшего ковидом ● В Крыму начали подделывать сертификаты о вакцинации ● Ковидные госпитали Симферополя заполнены почти на 100 процентов ● В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест ● В России из-за коронавируса стали умирать дети
Минздрав мечтает до декабря привить от коронавируса в Крыму 700 тысяч человек
фото © Новости Крыма
В Крыму для создания популяционного иммунитета необходимо привить к декабрю около 700 тысяч человек.
Об этом заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский заявил сегодня на брифинге по противодействию COVID-19.
«Всего для создания популяционного иммунитета нам нужно привить 1,212 млн человек. На сегодняшний день у нас привито первым компонентом 560 тысяч человек, обоими компонентами – 515 тысяч. Соответственно, для создания популяционного иммунитета нужно привить порядка 700 тысяч человек. Это к декабрю», – сказал Лясковский.
Также он сообщил, что решение о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан касается 300-400 тысяч человек. «Точной цифры однозначно нет, сколько сейчас надо привить работающего населения. Как минимум, мы можем ориентироваться на то, что у нас более половины взрослого населения работает в организованных коллективах. То есть, можно говорить о цифре порядка 300-400 (тысяч) человек активно работающих граждан», – сказал Лясковский, отвечая на вопрос Крыминформа.
По его словам, вакцины в Крыму для проведения обязательной вакцинации достаточно. Сейчас в республике имеется порядка 177 тысяч доз вакцины и она «продолжает поступать в плановом порядке».
Обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и государственных и муниципальных служащих ввели накануне в Крыму и Севастополе. Основанием послужил активный рост числа заболеваний COVID-19 в регионе. Из-за осложнения эпидобстановки глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отмене в этом году Ялтинского международного экономического форума «и других массовых мероприятий».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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