Крымчанин отправится в колонию за попытку сжечь сожительницу

Житель Советского района Крыма, который пытался сжечь свою сожительницу, приговорен к двум годам колонии строгого режима.

Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

«В декабре 2020 года 30-летний житель крымского поселка Советский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу, которая в тот момент стояла возле работающей газовой плиты. Вследствие умышленного противоправного деяния мужчины женщина загорелась, впоследствии имела длительное расстройство здоровья», – говорится в сообщении.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и рассказал, что хотел лишь напугать женщину. При этом выяснилось, что крымчанин был неоднократно судим.

Действия подсудимого были квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Суд признал крымчанина виновным в совершенном преступлении. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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