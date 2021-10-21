Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест ● В России из-за коронавируса стали умирать дети ● Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19 ● Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября ● Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму
Ковидные госпитали Симферополя заполнены почти на 100 процентов
фото © pixabay.com
В Крыму количество заболевших коронавирусом пациентов, требующих госпитализации, значительно возросло.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
«На сегодняшний день у нас идет госпитализация уже преимущественно в районы Крыма, потому что симферопольские ковидные госпитали заполнены почти на 100%», — отметил он.
Напомним, как сообщало Новости Крыма, для больных коронавирусом в медучреждениях Крыма разворачивают дополнительные койки. Уже развернуто 4 тыс. 630 коек. Весь коечный фонд Республики составляет чуть более 14 тысяч.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России из-за коронавируса стали умирать дети. В России зафиксированы случаи детской смертности, связанные с коронавирусной инфекцией.
Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19. В Крыму за месяц втрое выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией, при этом нагрузка на систему здравоохранения увеличилась в 10 раз.
Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму. Жесткие ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 могут ввести для прибывающих в Крым туристов.
Сводка о новых заражениях в Крыму. Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Крыму. Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, подтверждено 612 новых случаев за сутки.
В Крыму зарегистрировали еще 621 заболевшего ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 621 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 90 080 положительных на Covid-19.
Грибники под Севастополем нашли в лесу кучу взведенных мин
В лесу рядом с селом Оборонное грибники обнаружили несколько предметов, крайне похожих на мины времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Массандровский пляж в Ялте очистили под нового арендатора
Предпринимателей, которые начинали обслуживание туристов из прибрежных шалманов и фавел, а затем переселенных в новые павильоны, выгнали через суд с насиженных мест.
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
13 часов назад
Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19
17 часов назад
Дикий кабан разгромил заправку в Феодосии
22 часа назад
Власти Ялты расторгли договор с арендатором Массандровского пляжа
Что будет с лучшим пляжем Ялты пока неизвестно.