Ковидные госпитали Симферополя заполнены почти на 100 процентов

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В Крыму количество заболевших коронавирусом пациентов, требующих госпитализации, значительно возросло.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

«На сегодняшний день у нас идет госпитализация уже преимущественно в районы Крыма, потому что симферопольские ковидные госпитали заполнены почти на 100%», — отметил он.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, для больных коронавирусом в медучреждениях Крыма разворачивают дополнительные койки. Уже развернуто 4 тыс. 630 коек. Весь коечный фонд Республики составляет чуть более 14 тысяч.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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