Какой сегодня праздник 21 октября

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Сегодня, 21 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник разума (Celebration of the Mind Day)

Торжество разума сегодня во главе угла. 21 октября, в день рождения Мартина Гарднера, американского математика-любителя, принято заниматься тренировкой мозга.

Гарднер был ведущим рубрики математических игр и развлечений журнала Scientific American. Там впервые появилась игра «Жизнь», изобретенная Джоном Конвеем, а также многие другие интересные игры, задачи, головоломки. Предлагаем подготовиться, купить Кубик Рубика или провести обеденный перерыв, развивая подвижность нейронов.

Самое время очистить свой разум от пустых, ненужных, злых мыслей, от плохих воспоминаний, начать жизнь с чистого листа. Настраивайте свое мышление на позитив и будьте счастливы.

Собор Вятских святых

Собор Вятских святых является одним из молодых праздниковУдивительный Вятский край – это земля, прославленная подвигами многих святых и угодников Божиих. Его широкие просторы украшены величественными монастырями и великолепными храмами: Успенский Трифонов мужской монастырь, Спасо-Преображенская девичья обитель, Троицкая церковь в селе Макарье в стиле «петровского барокко», Екатерининский кафедральный собор в городе Слободском – вот лишь краткий список духовных сокровищ древней Вятки.

По предложению митрополита Вятского и Слободского преосвященнейшего Хрисанфа, в собор вошли преподобные Трифон Вятский, Леонид Устьнедумский, Стефан Филейский, Матфей Яранский, святой блаженный Прокопий Вятский, исповедник Виктор — епископ Глазовский, священномученики Михаил Тихоницкий, Николай Подьяков, Виктор Усов, Анатолий Ивановский и Прокопий Попов, архимандрит Александр (Уродов) — исповедник, мученица Нина Кузнецова. Собор Вятских святых – это один из наиболее молодых праздников Русской Православной Церкви.

Пелагея и Трифон

Народный праздник «Трифон и Пелагея» отмечается 21 октября (по старому стилю - 8 октября). В церковном календаре это день почтения преподобного Трифона, архимандрита Вятского и преподобной Пелагии Антиохийской. Другие названия праздника: «Ознобицы», «Ознобуха», «Починки», «Палашка».

Также сегодня, 21 октября, отмечают такие праздники:

- День дагестанской культуры и языков

- День разноцветных зонтов

- Международный день начос (International Day of the Nacho)

- День яблока (Apple Day) в Великобритании

- День «Назад в будущее» (Back to the Future Day) в США

- День медсестер в Таиланде

- День «Проверьте свои лекарства» (National Check Your Meds Day) в США

- День болтовни (Babbling Day) в США

- Праздник полной луны в Лаосе

- День рептилий (National Reptile Day) в США

- День памяти жертв Второй мировой войны в Сербии

- День тыквенного чизкейка (National Pumpkin Cheesecake Day) в США

- День домашних животных для ветеранов (National Pets for Veterans Day) в США

- День вооруженных сил Гондураса

- День согласия на Маршалловых Островах

Сегодня именины празднуют: Трифон, Гаспар, Дорофей, Исидор, Досифей, Таисия, Пелагея, Петрония, Урсула, Юлиан (Ульян, Иулиан).

Что происходило 21 октября в прошлые годы

1578 - русские войска терпят сокрушительное поражение в битве за Венден в ходе Ливонской войны.

1596 - в результате заключения Брестской унии епископы православной церкви на польских территориях признали над собой власть папы.

1805 - флот Наполеона терпит жестокое поражение от англичан в битве при Трафальгаре.

1943 - Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключают договор о создании экономического союза, известного как Бенилюкс.

1944 - исчез экипаж кубинского судна «Рубикон» в Бермудском треугольнике.

1948 - предложение СССР об уничтожении ядерного оружия ООН было отклонено.

1958 - Палата лордов Великобритании пополнилась первой женщиной.

1970 - в Корее в одной церкви сразу обвенчались 777 пар.

1994 - в Российской Федерации Государственная Дума проголосовала за принятие Гражданского кодекса.

2010 - Сергей Собянин сменил на посту мэра Москвы Юрия Лужкова.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 октября. Какие праздники будут завтра?

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