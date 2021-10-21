«Дальше эвакуация и голод»: как в соцсетях оценили борьбу с коронавирусом в Крыму

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На этой неделе власти Крыма ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. В социальных сетях они вызвали одобрение, негодование с предложением конструктива, и, естественно, негатив.

Активистка из Симферополя Мария Поддубная поддерживает обязательную вакцинацию и выступает против антипрививочников и считает, что именно они довели ситуацию до критической.

Крымчанка неоднократно выступала в социальной сети с призывами приостановить в республике массовые мероприятия, пойти по принципу курортного соседа Краснодарского края и разрешить въезд в Крым только вакцинированным туристам. Также она предлагала перевести школы с 1 сентября на дистанционное обучение.

«В сложившейся ситуации, введя такие меры, власти выбрали единственный из возможных вариантов. Но, прививать тех, у кого медотвод, тех, кто переболел в течение полугода коронавирусом или у людей с высокими антителами необязательно», — заявила Поддубная.

Она также предлагает, организовать в медучреждениях республики бесплатную процедуру на взятие анализа на антитела по желанию граждан.

Вместе с тем, в соцсети проснулись и антипрививочники, которые в истеричной форме нагнетают ситуацию: «А дальше эвакуация и голод, и даже при таком исходе народ будет молчать».

Некоторые откровенно провоцируют аудиторию социального сегмента и призывают к незаконным мерам, в том числе к пикетам и митингам. «Готова — встаем плечом к плечу! Вместе мы— сила», — бодрят агитаторы.

Есть и юмористы, однако они от чего-то в этой ситуации выглядят как критики.

«А может... Непривитым отопление не включать», — предлагают комментаторы в социальной сети Facebook.

Между тем, медики поддерживают решение властей и отмечают, что только вакцинация может изменить ситуацию с коронавирусной инфекцией в Крыму. В тоже время даже если граждане переболели, то это не является противопоказанием, чтобы делать вакцинацию отметила доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

«Антитела на сегодняшний день уже не являются определяющим фактором, чтобы не делать вакцинацию. Если люди переболели накануне ОРВИ или каким-то другим заболеванием, те, у кого онкология или иммунодефицит, вот они могут претендовать на медицинский отвод, все остальные могут вакцинироваться», — заключила медик.

В тексте использованы материалы: Форпост

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