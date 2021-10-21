Более 120 преступлений прошлых лет раскрыто в Крыму и Севастополе с начала года

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Следователи в Крыму и Севастополе с начала года раскрыли более 120 преступлений прошлых лет.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Всего в текущем году с использованием современной криминалистической техники и экспертных возможностей СК России уже раскрыто 129 преступлений прошлых лет, ряд дел направлен в суд, вынесены обвинительные приговоры, – отметила она. – Работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет – одно из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России».

С момента образования ведомственного подразделения на полуострове при непосредственном участии следователей-криминалистов раскрыто свыше одной тысячи убийств и изнасилований, других тяжких деяний, которые долгие годы оставались нераскрытыми.

Постнова уточнила, что в главном следственном управлении по Крыму и Севастополю в составе управления криминалистики создан отдел, специализирующийся именно на раскрытии этого вида преступлений. Возглавляет его полковник юстиции Игорь Авдеев. Крымские криминалисты и следователи по сей день продолжают изучать и принимать к производству материалы по нераскрытым делам, доставшимся в наследство от правоохранительных органов Украины.

В частности, заново было возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя Джанкойского района: 22 года назад в русле реки Степной было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вновь проведен уже по российским стандартам ряд следственных действий, более того, установлены дополнительные свидетели совершенного преступления, которые ранее не фигурировали в материалах. Они подтвердили причастность к смерти потерпевшего его знакомого.

В ходе расследования установлено, что в один из дней февраля 1999 года мужчины выясняли отношения. В результате житель Джанкоя избил своего знакомого, ударив также несколько раз острым предметом. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник переместил тело подальше от дома, бросив его в русло реки Степной, где оно и было обнаружено.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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