Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Около пяти тысяч детей в Крыму заболели COVID-19 с начала пандемии ● Минздрав мечтает до декабря привить от коронавируса в Крыму 700 тысяч человек ● В Крыму зарегистрировали еще 621 заболевшего ковидом ● В Крыму начали подделывать сертификаты о вакцинации ● Ковидные госпитали Симферополя заполнены почти на 100 процентов
Беременных жительниц Джанкоя отправляют рожать в Евпаторию
фото © pixabay.com
Городской роддом собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь, поэтому роженицам предлагается ехать на другой конец полуострова.
В Джанкое закрывается родильное отделение городской больницы, поэтому беременных женщин отправляют рожать на другой конец полуострова – в Евпаторию. Об этом пишет «Авдет».
По словам местных жительниц, находящихся в положении, в случае начала схваток им рекомендуют вызывать скорую помощь, которая должна доставить их в западную часть региона. Зная об остром дефиците бригад скорой, женщины опасаются, что их не успеют довезти до нужного места вовремя и рожать придется прямо в дороге, так как время ожидания медиков часто идет на часы.
О причинах закрытия местного роддома пока не сообщается, но, предположительно, его намерены перепрофилировать под прием больных коронавирусом людей, так как мест для них в больницах уже нет.
Напомним, что роддом №2 в Симферополе несколько месяцев назад перестал принимать рожениц, так как там тоже организовали ковидный госпиталь.
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