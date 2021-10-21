Беременных жительниц Джанкоя отправляют рожать в Евпаторию

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Городской роддом собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь, поэтому роженицам предлагается ехать на другой конец полуострова.

В Джанкое закрывается родильное отделение городской больницы, поэтому беременных женщин отправляют рожать на другой конец полуострова – в Евпаторию. Об этом пишет «Авдет».

По словам местных жительниц, находящихся в положении, в случае начала схваток им рекомендуют вызывать скорую помощь, которая должна доставить их в западную часть региона. Зная об остром дефиците бригад скорой, женщины опасаются, что их не успеют довезти до нужного места вовремя и рожать придется прямо в дороге, так как время ожидания медиков часто идет на часы.

О причинах закрытия местного роддома пока не сообщается, но, предположительно, его намерены перепрофилировать под прием больных коронавирусом людей, так как мест для них в больницах уже нет.

Напомним, что роддом №2 в Симферополе несколько месяцев назад перестал принимать рожениц, так как там тоже организовали ковидный госпиталь.

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