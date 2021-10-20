Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе ● Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию ● Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе ● В Крыму ввели обязательную вакцинацию
Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму
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Жесткие ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 могут ввести для прибывающих в Крым туристов.
Ограничения готовятся ввести уже к ноябрьским праздникам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Основная задача – разорвать цепи заражения коронавирусом. Уже появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым, когда стало известно о возможном введении дополнительных выходных. Какие будут ограничения, пока непонятно, но они будут достаточно жесткими, особенно для прилетающих и приезжающих», – приводит агентство слова собеседника.
В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.
С 17 марта 2020 года в республике действует режим повышенной готовности. С этого дня в Крыму под запретом проведение всех массовых мероприятий. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой.
Накануне решением регионального управления Роспотребнадзора введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений. Пожилых работников и часть госслужащих перевели на дистанционную работу.
В середине октября премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что власти готовятся к введению QR-кодов для вакцинированных граждан. Ранее их ввели в Севастополе.
По данным Роспотребнадзора, за последний месяц еженедельно число заболевших растет в республике на 25%.
Повторный рост суточной заболеваемости COVID-19 в Крыму начался 16 сентября, череда антирекордов началась 3 октября и продолжается до сих пор.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе. Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает руководителям организаций и предприятий о возможности организовать централизованную вакцинацию трудовых коллективов против COVID-19.
Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию. Правительству России необходимо рекомендовать регионам принять решения по нахождению на самоизоляции неработающих и невакцинированных пенсионеров.
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции введена в Севастополе для отдельных категорий граждан.
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