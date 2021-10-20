Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму

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Жесткие ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 могут ввести для прибывающих в Крым туристов.

Ограничения готовятся ввести уже к ноябрьским праздникам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Основная задача – разорвать цепи заражения коронавирусом. Уже появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым, когда стало известно о возможном введении дополнительных выходных. Какие будут ограничения, пока непонятно, но они будут достаточно жесткими, особенно для прилетающих и приезжающих», – приводит агентство слова собеседника.

В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

С 17 марта 2020 года в республике действует режим повышенной готовности. С этого дня в Крыму под запретом проведение всех массовых мероприятий. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой.

Накануне решением регионального управления Роспотребнадзора введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений. Пожилых работников и часть госслужащих перевели на дистанционную работу.

В середине октября премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что власти готовятся к введению QR-кодов для вакцинированных граждан. Ранее их ввели в Севастополе.

По данным Роспотребнадзора, за последний месяц еженедельно число заболевших растет в республике на 25%.

Повторный рост суточной заболеваемости COVID-19 в Крыму начался 16 сентября, череда антирекордов началась 3 октября и продолжается до сих пор.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции введена в Севастополе для отдельных категорий граждан.

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