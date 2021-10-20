Власть
Ялта получит 30 млн рублей на расчистку русел рек
Правительство Крыма выделило 30,6 млн рублей для расчистки русел рек Дерекойка, Бабу и Водопадная в Ялте в рамках ликвидации последствий наводнения.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым … бюджетные ассигнования в сумме 30 млн 644 тыс. рублей для предоставления бюджету муниципального образования городской округ Ялта иного межбюджетного трансферта на проведение аварийно-восстановительных работ по расчистке гидротехнических сооружений русел рек Дерекойка (Быстрая), Бабу, Водопадная», – сказано в документе.
Кроме того, Совмин республики распорядился выделить 9 млн рублей на расчистку пострадавшей от наводнения улицы Джафера Сейдамета.
Обе суммы должны быть освоены до конца этого года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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