Ялта получит 30 млн рублей на расчистку русел рек

Правительство Крыма выделило 30,6 млн рублей для расчистки русел рек Дерекойка, Бабу и Водопадная в Ялте в рамках ликвидации последствий наводнения.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым … бюджетные ассигнования в сумме 30 млн 644 тыс. рублей для предоставления бюджету муниципального образования городской округ Ялта иного межбюджетного трансферта на проведение аварийно-восстановительных работ по расчистке гидротехнических сооружений русел рек Дерекойка (Быстрая), Бабу, Водопадная», – сказано в документе.

Кроме того, Совмин республики распорядился выделить 9 млн рублей на расчистку пострадавшей от наводнения улицы Джафера Сейдамета.

Обе суммы должны быть освоены до конца этого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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