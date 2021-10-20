Возле заповедной Тихой бухты незаконно продали 6 га земли

фото © Новости Крыма

Прокуратура Феодосии посчитала незаконной продажу двух земельных участков общей площадью более 6 тыс. квадратных метров возле Тихой бухты под Феодосией и направила заявление в суд, чтобы вернуть землю.

Соответствующий ответ надзорного ведомства опубликовал на своей странице в Facebook депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко. Речь идет о двух прибрежных участках на границе с уникальным ландшафтном парком Тихая бухта на территории феодосийского поселка Орджоникидзе.

Участки были переданы в частную собственность на основании договоров купли-продажи в 2009 году. О планах по застройке одного из них стало известно в декабре 2020 года, когда начались работы по его разметке. Тогда общественники и экологи выступили против застройки, в частности из-за высокой вероятности оползней в этой зоне.

«С учетом отсутствия закона, регулирующего порядок проведения земельных торгов, организация поселковым советом Орджоникидзе аукциона по продаже названных земельных участков в 2009 году противоречила действовавшему в указанный период законодательству», - говорится в ответе надзорного ведомства.

Тем не менее, по данным прокуратуры, аукцион был проведен, и в августе 2009 года участки были проданы ООО «МК-Буд» и ООО «Компании «Евромисто».

В 2011 году, а затем в 2020 собственник сменился. Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости, вид разрешенного использования обоих участков – «Гостиничное обслуживание и общественное питание».

«В целях возврата указанных земельных участков в муниципальную собственность прокуратурой Феодосии в Феодосийский городской суд 17 сентября направлено исковое заявление об их истребовании из чужого незаконного владения», - отмечается в тексте документа.

При этом, в пресс-службе администрации Феодосии сообщили, что мэрия ранее также обращалась в суд с исковым заявлением к собственнику о приведении участков в первоначальное состояние.

«Суд был проигран в первой инстанции и в апелляции. На данный момент ожидается рассмотрение дела в кассационном суде», - констатировали в пресс-службе. Как уточнили жители поселка Орджоникидзе, в настоящее время каких-либо активных действий на указанной земле собственник не производит.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма составят рейтинг самых чистых городов. Рейтинг будет составляться на основании поступивших обращений граждан. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма на регулярной основе будет составлять рейтинг самых чистых и загрязненных населенных пунктов Крыма.

В Крым поступило оборудование для мониторинга окружающей среды. В Симферополе представители Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» презентовали ряд технических приборов для контроля за состоянием окружающей среды.

В Крыму обнаружен редчайший цветок. В заповедном урочище «Балка Большой Кастель» в Черноморском районе Крыма ученые обнаружили редкий краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную.

Крымчане провожают журавлей на юг. Осенью жители и гости Крымского полуострова могут наблюдать в небе чудо природы — сотни журавлей мигрируют из средней полосы России в жаркие страны.