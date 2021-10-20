Власти Ялты расторгли договор с арендатором Массандровского пляжа

фото © Новости Крыма

Что будет с лучшим пляжем Ялты пока неизвестно.

Общество с ограниченной ответственностью «Илвиа», которое более 10 лет являлось арендатором Массандровского пляжа в Ялте, обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о признании недействительным постановления Администрации города Ялта от 08.07.2020 «Об отказе ООО «Илвиа» в предоставлении в аренду земельного участка».

Как сообщается на сайте Арбитражного суда, заявленные требования мотивированы тем, что у администрации, по мнению общества, не было законных оснований для отказа в предоставлении в аренду земельного участка площадью 900 кв.м в порядке переоформления права аренды, возникшего из договора аренды земельного участка, заключенного 24.02.2009 между Ялтинским городским советом и закрытым акционерным обществом «Илвиа».

Однако в ходе судебного заседания 14 октября 2021 года от полномочного представителя ООО «Илвиа» поступил отказ от заявленных требований. По его словам, отмена обжалованного Постановления не сможет привести к реальным правовым последствиям. Представитель общества просил принять отказ от заявления и прекратить производство по делу.

«Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Илвиа» от заявленных требований о признании недействительным постановления Администрации города Ялта Республики Крым от 08.07.2020 «Об отказе ООО «Илвиа» в предоставлении в аренду земельного участка. Производство по делу прекратить», — говорится в решении Арбитражного суда Крыма.

Несколько лет подряд Массандровский пляж получал сертификат «Голубой флаг» — международный знак отличия, подтверждающий высокий уровень. Пока это единственный пляж с «голубым флагом» в Крыму.

18.10.2021 К следующему лету в Крыму увеличат количество пляжей, доступных для маломобильных граждан 18.10.2021 Авиарейсы «Москва-Симферополь» стали вторыми по популярности в России 15.10.2021 До конца октября Ростуризм разработает национальные стандарты безопасности в сфере туризма 15.10.2021 Первый этап ремонта набережной в Черноморском закончат к ноябрю 15.10.2021 На зиму в Крым впервые продлили прямые авиарейсы по четырем крупным направлениям

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристам разонравился крымский отдых. Отдых в Крыму оставляет у туристов смешанные чувства. С одной стороны, на полуострове можно насладиться уникальной природой, с другой — приходится лицезреть строения в стиле 90-х, повсеместные заборы и неудачную наружную рекламу.

Экскурсоводов и проводников в Крыму опять заставят проходить аттестацию. Систему государственной аттестации экскурсоводов и проводников намерены восстановить в Крыму.

Ростуризм готовит закон для вывода из тени гостиничных услуг в частном секторе. Государство само создало условия для признания незаконным оказание гостиничных услуг в жилых помещениях.

Нелегальные гостиницы в Севастополе смогут выявлять на тепловой карте. Данные о потоках экскурсантов, отдыхающих в Севастополе как индивидуально, так и в составе групп, будут анализировать с помощью нового инструмента, который позволит посчитать количество уникальных посетителей каждого туристического объекта.