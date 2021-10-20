В Ялте установили видеонаблюдение возле мусорных контейнеров

В Ялте установили видеонаблюдение возле контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов с целью выявления граждан, оставляющих строительный и крупногабаритный мусор и автомобильные покрышки.

С такой инициативой выступила одна из управляющих компаний.

«Строительный мусор и покрышки считаются опасными видами отходов, и их складирование на площадках, которые предназначены для сбора бытового мусора, недопустимо. Граждан об этом предупреждали не раз, но, к сожалению, результата это не принесло. Поэтому для выявления нарушителей в наиболее проблемных местах теперь установлено круглосуточное видеонаблюдение», – заявил руководитель предприятия Юрий Журавлев.

По его словам, видеозаписи будут передавать в соответствующий департамент городской администрации для определения размера штрафных санкций.

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