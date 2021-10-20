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Происшествия

В Симферополе мошенник продал чужой участок за 2,3 млн рублей

Не являясь собственником земельного участка в Симферополе мужчина, тем не менее, выставил его на продажу в интернете.

Затем он договорился о строительстве на этом участке дома с заказчицей. На эти цели жительница полуострова передала ему 2,2 млн рублей, которые злоумышленник потратил на собственные нужды, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Также обвиняемый, осуществляя работы по строительству, присвоил себе материалы, которые ему были переданы заказчицей. Уголовное дело в отношении него вскоре рассмотрит Киевский районный суд Симферополя», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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