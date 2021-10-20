В Севастополе под колеса автомобилей попали ребенок и подросток

В обоих ДТП несовершеннолетние участники тоже нарушили Правила дорожного движения.

В Севастополе в один день участниками дорожно-транспортных происшествий стали несовершеннолетние велосипедист и мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД, первая авария с участием 11-летнего велосипедиста случилась на проспекте Октябрьской Революции напротив дома №13. Мальчик переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент его сбил автомобиль Toyota под управлением 67-летнего водителя.

«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в детскую больницу», – сообщила замруководителя пресс-службы ведомства Мария Нажа.

Она напомнила, что согласно правилам, велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

О втором ДТП с участием мотоциклиста сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым» соцсети «ВКонтакте». Накануне вечером на перекрестке рядом с остановкой «Студгородок» столкнулись автомобилист и мотоциклист. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения – на нем видно, как после удара мотоциклист перелетел через автомобиль. Авария вызвала споры среди комментаторов по поводу того, кто является виновником происшествия.

В пресс-службе севастопольского УМВД пояснили, что 54-летний водитель автомобиля Ssang Yong поворачивал налево и не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении мотоциклу Yamaha под управлением 17-летнего подростка. К счастью, обошлось без серьезных травм.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил ушибы, был осмотрен бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказался», – уточнила Мария Нажа.

В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол и назначено административное расследование.

А вот водитель мотоцикла, как выяснилось, находился за рулем без прав и полиса ОСАГО – в отношении него составлено два административных протокола. За отсутствие прав ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, еще 800 рублей штрафа придется заплатить за отсутствие страховки.

«Информация по данным происшествиям направлена в департамент образования и науки города Севастополя, а также в отдел организации деятельности по делам несовершеннолетних», – отметили в УМВД.

В тексте использованы материалы: Форпост

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