Коронавирус в Крыму
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В России из-за коронавируса стали умирать дети
фото © Новости Крыма
В России зафиксированы случаи детской смертности, связанные с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в пресс-центре «Национальной службы новостей».
«В настоящее время около 13% школьников переболевают. Сейчас появились тяжелые случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию, и даже редкие летальные случаи», - констатировал Малышев.
По мнению профессора, новая детская вакцина будет достаточно эффективной, однако переломить тенденцию роста заболеваемости сможет только всеобщая вакцинация:
«Мы набрали меньше 40% взрослых, а у детей появится много вопросов. Об этом, конечно, Минздраву и научной общественности надо подумать. Детская вакцина отличается тем, что там значительно меньшее количество антигена. Считается, что это будет достаточно для эффективности как иммунологической, так и эпидемиологической, но реактогенность будет значительно меньше», - объяснил эксперт.
Ранее медики перечислили состояния, требующие госпитализации детей с коронавирусом. Госпитализировать ребенка необходимо, если температура тела выше 38,5 или ниже 36 градусов, а также если жар 38 градусов держится дольше пяти дней. При наличии одышки в состоянии покоя или при волнении, если дыхание стало учащенным и неглубоким, есть тахикардия или насыщение крови кислородом ниже уровня 95%, также необходима госпитализация.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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