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Власть

В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами

07:43 среда, 20 октября 2021
В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами

фото © Новый день

В Симферополе сотрудник управления экономической безопасности ездил на машине с фальшивыми номерами.

Сотрудники ДПС в центре крымской с столицы остановили «Мерседес». Водитель оказался сотрудником ОБЭП. Это не смутило патрульных, и они «пробили» остановленный автомобиль по базе ГИБДД и выяснили, что номера на иномарке подложные.

За подобное предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сотрудник ОБЭП отделался административкой – ему грозит лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев.

«Мерседес» отправили на штрафстоянку.

В тексте использованы материалы: Новый день

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