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В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами
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В Симферополе сотрудник управления экономической безопасности ездил на машине с фальшивыми номерами.
Сотрудники ДПС в центре крымской с столицы остановили «Мерседес». Водитель оказался сотрудником ОБЭП. Это не смутило патрульных, и они «пробили» остановленный автомобиль по базе ГИБДД и выяснили, что номера на иномарке подложные.
За подобное предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сотрудник ОБЭП отделался административкой – ему грозит лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев.
«Мерседес» отправили на штрафстоянку.
В тексте использованы материалы: Новый день
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В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами
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