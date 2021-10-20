В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами

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В Симферополе сотрудник управления экономической безопасности ездил на машине с фальшивыми номерами.

Сотрудники ДПС в центре крымской с столицы остановили «Мерседес». Водитель оказался сотрудником ОБЭП. Это не смутило патрульных, и они «пробили» остановленный автомобиль по базе ГИБДД и выяснили, что номера на иномарке подложные.

За подобное предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сотрудник ОБЭП отделался административкой – ему грозит лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев.

«Мерседес» отправили на штрафстоянку.

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