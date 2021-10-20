Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России из-за коронавируса стали умирать дети ● Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19 ● Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября ● Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
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Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.
Соответствующие изменения внесены в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности.
«Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям в период с 25.10.2021 и до особого распоряжения обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более семи дней)», – говорится в указе.
Это касается посещения заведений общепита, развлекательных заведений, концертных и танцевальных залов, салонов красоты, SPA-салонов, бань, саун, бассейнов, спортзалов, театров, кинотеатров, культурных заведений.
При этом заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, концертных залах, культурно-досуговых учреждениях должна быть не больше 50%.
Совершеннолетним гражданам запрещается бронировать места в санаториях и отелях без QR-кодов или сертификатов.
Непривитым людям старше 65 лет запрещено выходить из дома. «С 25.10.2021 и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», – говорится в документе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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