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Коронавирус в Крыму

В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

22:36 среда, 20 октября 2021
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

фото © interfax.ru

Систему QR-кодов вводят на территории Крыма для вакцинированных граждан. Непривитых работников ряда предприятий отправляют на удаленку.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности.

«Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям в  период с 25.10.2021 и до особого распоряжения обеспечить допуск совершеннолетних граждан при  наличии документа, удостоверяющего  личность, и  сертификата о прохождении вакцинации  против  новой  коронавирусной  инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о  перенесенном заболевании  COVID-19 или  QR-кода, полученного с использованием  специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более семи дней)», – говорится в указе.

Это касается посещения заведений общепита, развлекательных заведений, концертных и танцевальных залов, салонов красоты, SPA-салонов, бань, саун, бассейнов, спортзалов, театров, кинотеатров, культурных заведений.

При этом заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, концертных залах, культурно-досуговых учреждениях должна быть не больше 50%.

Совершеннолетним гражданам запрещается бронировать места в санаториях и отелях без QR-кодов или сертификатов.

Непривитым людям старше 65 лет запрещено выходить из дома. «С 25.10.2021 и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», – говорится в документе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус в Крыму
В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

В Крыму с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

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