Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © zdrav.expert

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Крыму. Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, подтверждено 612 новых случаев за сутки.

«Всего за период (пандемии) у нас выявлено около 90 тыс человек. За прошедшие сутки – 612. Мы перешли психологическую отметку в 600 выявляемых случаев за сутки. К сожалению, мы видим, что стабилизации процесса нет. Каждый день на 3-5% количество выявленных увеличивается», – сказал Лясковский.

Он уточнил, что в Крыму активно разворачивают койки для лечения зараженных коронавирусом. В частности, развернуто 4630 новых коек, а всего коечный фонд республики составляет чуть меньше 14 тыс по всем профилям.

«Около 4,3 тыс пациентов находится на лечении. Цифра очень значительная. Мы стараемся держать свободный коечный фонд в пределах 10-15%, не всегда это получается, – уточнил Лясковский. – Ежедневные цифры по выписке и поступлению пациентов примерно одинаковы. Мы госпитализируем в среднем около 200-250 человек в сутки в наши стационары, и примерно в этих же пределах до 300 человек проходит выписку».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию. Правительству России необходимо рекомендовать регионам принять решения по нахождению на самоизоляции неработающих и невакцинированных пенсионеров.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции введена в Севастополе для отдельных категорий граждан.

Смерть без «скорой»: версия вдовы и чиновников Севастополя. Вдова жителя села Орлиного, который умер, не дождавшись приезда скорой помощи, рассказала, что добивалась приезда врачей целый день.

В Крыму ввели обязательную вакцинацию. В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.