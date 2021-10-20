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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:03 среда, 20 октября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © zdrav.expert

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Крыму. Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, подтверждено 612 новых случаев за сутки.

«Всего за период (пандемии) у нас выявлено около 90 тыс человек. За прошедшие сутки – 612. Мы перешли психологическую отметку в 600 выявляемых случаев за сутки. К сожалению, мы видим, что стабилизации процесса нет. Каждый день на 3-5% количество выявленных увеличивается», – сказал Лясковский.  

Он уточнил, что в Крыму активно разворачивают койки для лечения зараженных коронавирусом. В частности, развернуто 4630 новых коек, а всего коечный фонд республики составляет чуть меньше 14 тыс по всем профилям.

«Около 4,3 тыс пациентов находится на лечении. Цифра очень значительная. Мы стараемся держать свободный коечный фонд в пределах 10-15%, не всегда это получается, – уточнил Лясковский. – Ежедневные цифры по выписке и поступлению пациентов примерно одинаковы. Мы госпитализируем в среднем около 200-250 человек в сутки в наши стационары, и примерно в этих же пределах до 300 человек проходит выписку».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Крыму. Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, подтверждено 612 новых случаев за сутки.

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