Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе ● Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию ● Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе ● В Крыму ввели обязательную вакцинацию ● За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © zdrav.expert
Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Крыму. Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, подтверждено 612 новых случаев за сутки.
«Всего за период (пандемии) у нас выявлено около 90 тыс человек. За прошедшие сутки – 612. Мы перешли психологическую отметку в 600 выявляемых случаев за сутки. К сожалению, мы видим, что стабилизации процесса нет. Каждый день на 3-5% количество выявленных увеличивается», – сказал Лясковский.
Он уточнил, что в Крыму активно разворачивают койки для лечения зараженных коронавирусом. В частности, развернуто 4630 новых коек, а всего коечный фонд республики составляет чуть меньше 14 тыс по всем профилям.
«Около 4,3 тыс пациентов находится на лечении. Цифра очень значительная. Мы стараемся держать свободный коечный фонд в пределах 10-15%, не всегда это получается, – уточнил Лясковский. – Ежедневные цифры по выписке и поступлению пациентов примерно одинаковы. Мы госпитализируем в среднем около 200-250 человек в сутки в наши стационары, и примерно в этих же пределах до 300 человек проходит выписку».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию. Правительству России необходимо рекомендовать регионам принять решения по нахождению на самоизоляции неработающих и невакцинированных пенсионеров.
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции введена в Севастополе для отдельных категорий граждан.
Смерть без «скорой»: версия вдовы и чиновников Севастополя. Вдова жителя села Орлиного, который умер, не дождавшись приезда скорой помощи, рассказала, что добивалась приезда врачей целый день.
В Крыму ввели обязательную вакцинацию. В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.
Власти Ялты расторгли договор с арендатором Массандровского пляжа
Что будет с лучшим пляжем Ялты пока неизвестно.
Сводка о новых заражениях в Крыму
Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Крыму. Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, подтверждено 612 новых случаев за сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Аксенов назвал два самых убогих города в Крыму
Губернатор признался, что ему стыдно за состояние инфраструктуры и качество жизни в двух городских округах.
17 октября
Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму
16 октября
В Крыму запустили «репрессивную машину»
16 октября
Компания «ТЭС» стала фигурантом антимонопольных дел о завышении цен
Крымское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС», которое подозревается в завышении цен на топливо.