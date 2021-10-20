Происшествия
Суд вынес приговор евпаторийцу, сбившему пешехода
В августе прошлого года, управляя мотоциклом, житель Евпатории совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по переходу на «красный».
В результате она получила сотрясения мозга и многочисленные переломы.
«Учитывая тот факт, что мужчина полностью признал свою вину, он был приговорен к 4 месяцам ограничения свободы. Также частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшей. Суд обязал подсудимого выплатить ей 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского суда.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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