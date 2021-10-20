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Сроки завершения реконструкции площади Куйбышева в Симферополе опять сдвигаются

В связи с несвоевременной поставкой подрядчику некоторых материалов и оборудования сроки завершения работ по реконструкции площади им. Куйбышева в Симферополе будут сдвинуты.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«Степень готовности площади Куйбышева высокая. Выполняется укладка плитки, облицовка парапетов. В ближайшее время начнется установка опор освещения, завершится монтаж оборудования для фонтана», — добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал объявить выговор главе администрации Симферополя Валентину Демидову в случае, если реконструкция площади Куйбышева не будет завершена до 20 октября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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