Салгир окрасился в ядовито-зеленый цвет

В Симферополе, в районе 1-го роддома, река Салгир поменяла цвет на ядовито-зеленый.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Жители Симферополя обеспокоены новой цветовой гаммой городской речки. Фото Салгира в соцсетях уже вызвало бурное обсуждение.

Пользователи в комментариях разделились в мнениях произошедшего. Одни отметили, что это очень красиво, у других же такая красота вызвала волнение. Третьи же остановили панику, разъяснив всю ситуацию:

«Это флуоресцеин, безопасен, и даже полезен. Не пугайте Людей»«Это нормально, не волнуйтесь. Проверяют утечки труб водой с красителем. Он не опасен. Встречал уже такое».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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