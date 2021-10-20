Происшествия
Салгир окрасился в ядовито-зеленый цвет
В Симферополе, в районе 1-го роддома, река Салгир поменяла цвет на ядовито-зеленый.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Жители Симферополя обеспокоены новой цветовой гаммой городской речки. Фото Салгира в соцсетях уже вызвало бурное обсуждение.
Пользователи в комментариях разделились в мнениях произошедшего. Одни отметили, что это очень красиво, у других же такая красота вызвала волнение. Третьи же остановили панику, разъяснив всю ситуацию:
«Это флуоресцеин, безопасен, и даже полезен. Не пугайте Людей»«Это нормально, не волнуйтесь. Проверяют утечки труб водой с красителем. Он не опасен. Встречал уже такое».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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