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Россия ждет нападения на Крым с моря

10:32 среда, 20 октября 2021
Россия ждет нападения на Крым с моря

фото © Flickr

Черноморский флот России и авиация российского Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму провели двустороннее бригадное тактическое учение по обороне побережья при высадке морского десанта, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В рамках учения подразделения морской пехоты Черноморского флота на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что учения проводятся в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военные провели массовую высадку тактического десанта в Крыму. Указывается, что в данных учениях принимают участие соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия стягивает тысячи военных в Крым. Войска готовятся к любым сценариям, в том числе к действиям при использовании условным противником оружия массового поражения.

Украинское судно наткнулось на неизвестный объект в Черном море. В акватории Черного моря проводят операцию по спасению корабля Военно-Морских Сил Украины U-811 «Балта».

Более двух тысяч военных с Кубани направляются в Крым. Более двух тысяч военнослужащих в Краснодарском крае подняли по тревоге и отправили в Крым для участия в учениях.

Киев заявил о размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Замглавы МИД Украины выступил в ООН, обвинив РФ в «нарушении режима нераспространения ядерного вооружения».

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