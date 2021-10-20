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Россия ждет нападения на Крым с моря
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Черноморский флот России и авиация российского Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму провели двустороннее бригадное тактическое учение по обороне побережья при высадке морского десанта, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В рамках учения подразделения морской пехоты Черноморского флота на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что учения проводятся в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.
Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военные провели массовую высадку тактического десанта в Крыму. Указывается, что в данных учениях принимают участие соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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