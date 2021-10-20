Реконструкция набережной в Керчи обойдется в миллиард рублей

На ремонт и реконструкцию набережной в Керчи нужно порядка 1 миллиарда рублей.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. Проект реконструкции набережной городская администрация заказала еще в 2019 году.

«Сегодня разрабатывается концепция. Проект, сметная часть практически готова, но немного нас не устраивает концепция подхода, визуализация. То, что нам предлагают проектировщики уже сегодня, нас радует. Проектировщики нам определяют примерно 1 -1, 3 млрд рублей. Сейчас идет окончательные пересчет смет, потому что меняются цены на стройматериалы», — пояснил Святослав Брусаков.

По задумке проектировщиков набережная будет поделена на несколько зон: отдельные зоны отдыха для пожилых людей, для детей, спортивная и танцевальная площадки, торговая зона. Длина променадной зоны составит около 1 километра. Кроме того, на набережной построят велосипедные дорожки.

Концепцию набережной планируют утвердить в течение 2-3 недель. Полностью закончить проект реконструкции и сдать его в экспертизу планируется до конца 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя из-под земли вырвался столб воды. Необычное явление горожане наблюдали в двух разных локациях.

Симферопольцев предупредили о перебоях с водоснабжением 19-22 октября. В Симферополе ожидаются перебои с водоснабжением ориентировочно с 22:00 по 12:00 19, 20, 21 и 22 октября.

На улицах Ялты станет светлее. Сотрудники МБУ «Ялтагорсвет» освещают затемненные места города.

Власти Ялты начали осуществлять выплаты собственникам аварийного жилья. Выплаты владельцам аварийного жилья начались в Ялте.