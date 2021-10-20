Происшествия
Пьяный симферополец устроил дебош на заправке
Крымские росгвардейцы задержали нетрезвого 31-летнего мужчину, который спровоцировал конфликт на одной из автозаправок Симферополя.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления Росгвардии. Сигнал тревоги поступил правоохранителям от работников АЗС вечером.
Работники автозаправочного комплекса попросили помочь усмирить буйного нетрезвого посетителя.
«Один из посетителей с явными признаками алкогольного опьянения спровоцировал конфликт, нецензурно бранился и не реагировал на сделанные ему замечания. Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался местный житель 1990 года рождения», - рассказали в ведомстве.
Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, помощь росгвардейцев понадобилась в Севастополе, где в одном из продуктовых супермаркетов недобросовестный покупатель решил незаконно присвоить приглянувшийся товар, не заплатив.
Нарушителем оказался 32-летний горожанин. Аналогичная ситуация произошла и в Евпатории. Только на этот раз «добычей» нечистого на руку покупателя должен был стать алкоголь.
Правоохранители задержали злоумышленника, им оказался 44-летний турист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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