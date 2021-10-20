Пьяный симферополец устроил дебош на заправке

Крымские росгвардейцы задержали нетрезвого 31-летнего мужчину, который спровоцировал конфликт на одной из автозаправок Симферополя.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления Росгвардии. Сигнал тревоги поступил правоохранителям от работников АЗС вечером.

Работники автозаправочного комплекса попросили помочь усмирить буйного нетрезвого посетителя.

«Один из посетителей с явными признаками алкогольного опьянения спровоцировал конфликт, нецензурно бранился и не реагировал на сделанные ему замечания. Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался местный житель 1990 года рождения», - рассказали в ведомстве.

Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, помощь росгвардейцев понадобилась в Севастополе, где в одном из продуктовых супермаркетов недобросовестный покупатель решил незаконно присвоить приглянувшийся товар, не заплатив.

Нарушителем оказался 32-летний горожанин. Аналогичная ситуация произошла и в Евпатории. Только на этот раз «добычей» нечистого на руку покупателя должен был стать алкоголь.

Правоохранители задержали злоумышленника, им оказался 44-летний турист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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