Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Соответствующее заявление он сделал сегодня на совещании с членами правительства.

«С учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», – сказал Путин.

Он добавил, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Кроме того, президент отметил, что главы регионов, в которых ситуация, вызванная распространением коронавируса, является наиболее сложной, могут самостоятельно объявить нерабочими дни с 23 октября.

После окончания нерабочих дней нужно расширять в регионах практику введения QR-кодов для вакцинированных граждан, считает вице-премьер Татьяна Голикова, выступившая с докладом президенту.

По последним данным федерального оперштаба по коронавирусу, Крым занимает восьмое место по абсолютному количеству новых заражений за сутки.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею. Изначально первая рабочая неделя ноября была объявлена трехдневной из-за празднования дня народного единства.

Сегодня появилась информация о возможных жестких ковидных ограничениях для туристов, желающих провести ноябрьские праздники в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти РФ предложили сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает возможность сделать в России нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

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