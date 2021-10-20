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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 20 октября

00:23 среда, 20 октября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 20 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 72 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 57 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 72 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 69 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 71 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 14, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 13, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 70 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 15, в Керчи - 16, в Николаевке - 17, в Севастополе - 18, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 19, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 19 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 19 октября.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 октября.

На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы. Уже на следующей неделе ночная температура воздуха в Крыму опустится до 0 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 октября.

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