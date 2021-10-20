Происшествия
Прилетевший в Симферополь россиянин вынес с самолета спасательный жилет
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь обратился представитель перевозчика, который рассказал, что с борта лайнера Санкт-Петербург – Симферополь пропал спасательный жилет.
По горячим следам был задержан 63-летний ранее не судимый житель Санкт-Петербурга, который прилетел в Крым с семьей на отдых, рассказали в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
«Спасательный жилет обнаружили в личных вещах мужчины. Задержанный, пояснил сотрудникам транспортной полиции, что кражу совершил в отместку авиакомпании, которая задержала вылет самолета», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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