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Происшествия

Прилетевший в Симферополь россиянин вынес с самолета спасательный жилет

15:54 среда, 20 октября 2021

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь обратился представитель перевозчика, который рассказал, что с борта лайнера Санкт-Петербург – Симферополь пропал спасательный жилет.

По горячим следам был задержан 63-летний ранее не судимый житель Санкт-Петербурга, который прилетел в Крым с семьей на отдых, рассказали в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

«Спасательный жилет обнаружили в личных вещах мужчины. Задержанный, пояснил сотрудникам транспортной полиции, что кражу совершил в отместку авиакомпании, которая задержала вылет самолета», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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