Происшествия
Пожар уничтожил склад в Симферополе
Помещение склада загорелось сегодня утром на улице Луговая в Симферополе.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.
«20 октября в 05.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на территории склада, расположенного на улице Луговая в Симферополе», – сообщили в МЧС.
В главке уточнили, что причиной пожара стало возгорание поддонов с бумагой.
На месте организована работа оперативного штаба. Для тушения пожара были поданы четыре ствола. В 7.03 удалось локализовать возгорание.
Информации о пострадавших не поступало.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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