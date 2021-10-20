Пожар уничтожил склад в Симферополе

Помещение склада загорелось сегодня утром на улице Луговая в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«20 октября в 05.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на территории склада, расположенного на улице Луговая в Симферополе», – сообщили в МЧС.

В главке уточнили, что причиной пожара стало возгорание поддонов с бумагой.

На месте организована работа оперативного штаба. Для тушения пожара были поданы четыре ствола. В 7.03 удалось локализовать возгорание.

Информации о пострадавших не поступало.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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