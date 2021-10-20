Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе ● В Крыму ввели обязательную вакцинацию ● За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека ● Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок ● Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма
Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию
Правительству России необходимо рекомендовать регионам принять решения по нахождению на самоизоляции неработающих и невакцинированных пенсионеров.
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решения по неработающим и не вакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходу на улицы только в случае крайней необходимости», - сказала Голикова.
Кроме того, работодателям предлагается незамедлительно перевести работающих невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы минимум на четыре недели, чтобы эти граждане прошли вакцинацию, если они не имеют медицинских противопоказаний.
Ранее Голикова предложила обратиться к президенту России с просьбой объявить нерабочие дни с 30 по 7 ноября с целью предотвращения распространения коронавируса.
В регионах, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с COVID-19, выходные необходимо объявить уже с 23 октября, добавила вице-премьер.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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