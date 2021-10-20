Власть
Неизвестные «коммунальщики» сливают нечистоты в приток главной реки Крыма
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В главную достопримечательность Симферополя – реку Малый Салгир сливают темную жижу неизвестного происхождения.
Об этом в крымском сегменте соцсетей сообщили очевидцы.
«Ничего страшного, уже привыкли. Канализация стекает прямо в реку», – написал автор поста в группе «ЧП/Крым, Симферополь» в соцсети Instagram.
Судя по видео, слив нечистот производили на улице Шмидта в Киевском районе города. На месте также работали несколько человек в характерных оранжевых жилетах.
В администрации Симферополя заверили, что городские службы не причастны к сливу нечистот по улице Шмидта.
«Наши коммунальные службы никаких работ в этом месте не проводили. Похоже, что это промывали трубы, но кто, пока неизвестно», – сказали в городской администрации.
За разъяснениями СМИ обратились в ГУП РК «Вода Крыма». Однако там об инциденте не слышали.
«В данном случае мы не производили технологический сброс воды для проведения ремонта своих сетей», – прокомментировали в пресс-службе предприятия.
В симферопольской администрации пообещали разобраться в происшествии и найти виновников загрязнения реки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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