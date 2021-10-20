Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию ● Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе ● В Крыму ввели обязательную вакцинацию ● За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека ● Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок
Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе
фото © ria.ru
Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает руководителям организаций и предприятий о возможности организовать централизованную вакцинацию трудовых коллективов против COVID-19.
Работодателю необходимо собрать список сотрудников, желающих пройти иммунизацию, после чего обратиться к руководству ближайшего к месту работы лечебного учреждения. В организацию будет направлена мобильная бригада медработников.
«Без отрыва от производства сотрудники смогут защитить свое здоровье от новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в пресс-службе минздрава Крыма.
В ходе выездной иммунизации работники заполняют необходимые документы, а также осматриваются врачами. Вакцины доставляются к месту вакцинации в специальном морозильном оборудовании, не прерывая «холодовую цепь».
Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, на полуострове введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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