Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +8
море +19

Коронавирус в Крыму

Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе

09:02 среда, 20 октября 2021
Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе

фото © ria.ru

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает руководителям организаций и предприятий о возможности организовать централизованную вакцинацию трудовых коллективов против COVID-19.

Работодателю необходимо собрать список сотрудников, желающих пройти иммунизацию, после чего обратиться к руководству ближайшего к месту работы лечебного учреждения. В организацию будет направлена мобильная бригада медработников.

«Без отрыва от производства сотрудники смогут защитить свое здоровье от новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в пресс-службе минздрава Крыма.

В ходе выездной иммунизации работники заполняют необходимые документы, а также осматриваются врачами. Вакцины доставляются к месту вакцинации в специальном морозильном оборудовании, не прерывая «холодовую цепь».

Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, на полуострове введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Севастополе. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции введена в Севастополе для отдельных категорий граждан.

Смерть без «скорой»: версия вдовы и чиновников Севастополя. Вдова жителя села Орлиного, который умер, не дождавшись приезда скорой помощи, рассказала, что добивалась приезда врачей целый день.

В Крыму ввели обязательную вакцинацию. В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.

За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека. За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами

В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами

В Симферополе сотрудник управления экономической безопасности ездил на машине с фальшивыми номерами.

Коронавирус в Крыму
Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе

Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает руководителям организаций и предприятий о возможности организовать централизованную вакцинацию трудовых коллективов против COVID-19.

Власть
Власти РФ предложили сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Власти РФ предложили сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает возможность сделать в России нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Общество
Когда в Крым придут заморозки

Когда в Крым придут заморозки

В среду ночью температура воздуха в Крыму опустится ниже ноля, при этом днем столбики термометров покажут до 15 градусов тепла.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации