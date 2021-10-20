Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября ● Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Мобильные бригады будут прививать крымчан на работе ● Непривитых от коронавируса пенсионеров отправят на самоизоляцию
Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19
фото © meduza.io
В Крыму за месяц втрое выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией, при этом нагрузка на систему здравоохранения увеличилась в 10 раз.
Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
«На сегодня у нас нагрузка на скорую помощь и первичное звено даже по сравнению с сентябрем возросла в 10 раз. Количество звонков увеличилось в 10 раз. Количество заболевших по сравнению с сентябрем увеличилось в три раза», - сообщил Лясковский.
На данный момент тенденции к стабилизации эпидемиологической ситуации нет, и если количество заболевших продолжит расти, Крым столкнется с серьезной проблемой дефицита коечного фонда и врачей, предупредил Лясковский. В Минздраве назвали вакцинацию единственным способом остановить распространение болезни.
«Если дальше будет распространения процесса, если не будет привито население, то может наступить коллапс, - заявил замминистра здравоохранения. - Коечный фонд не бесконечный, людские ресурсы и квалифицированные кадры тоже».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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