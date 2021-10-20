Власть
Министром строительства Крыма назначен Карлен Петросян
Карлен Петросян назначен министром строительства и архитектуры республики.
Соответствующий указ опубликован на портале крымского правительства.
«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», – говорится в документе.
Ранее Петросян был первым заместителем министра строительства и архитектуры Крыма. Накануне председатель Совмина республики освободил его от этой должности.
23 сентября Аксенов назначил Петросяна временно исполняющего обязанности главы минстроя. Это произошло после увольнения министра Михаила Храмова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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