Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +14
море +18

Власть

Министром строительства Крыма назначен Карлен Петросян

10:59 среда, 20 октября 2021

Карлен Петросян назначен министром строительства и архитектуры республики.

Соответствующий указ опубликован на портале крымского правительства.

«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», – говорится в документе.   

Ранее Петросян был первым заместителем министра строительства и архитектуры Крыма. Накануне председатель Совмина республики освободил его от этой должности.

23 сентября Аксенов назначил Петросяна временно исполняющего обязанности главы минстроя. Это произошло после увольнения министра Михаила Храмова. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов ушел на неделю в отпуск. На это время его обязанности будет исполнять председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада». О волнении главы Крыма свидетельствуют выговоры, которые он сделал мэрам городов, считает эксперт.

Адвокат Поклонской убежден, что Киев не сможет добиться ее экстрадиции в Украину. Юрист прокомментировал возможную выдачу Поклонской Украине.

Власти Севастополя разрабатывают новые меры поддержки бизнеса. Власти Севастополя рассматривают возможность предоставить дополнительные меры поддержки предпринимателям после ужесточения ковидных ограничений.

Власть
Власти Ялты расторгли договор с арендатором Массандровского пляжа

Власти Ялты расторгли договор с арендатором Массандровского пляжа

Что будет с лучшим пляжем Ялты пока неизвестно.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Крыму. Как сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, подтверждено 612 новых случаев за сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Компания «ТЭС» стала фигурантом антимонопольных дел о завышении цен

Компания «ТЭС» стала фигурантом антимонопольных дел о завышении цен

Крымское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС», которое подозревается в завышении цен на топливо.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации