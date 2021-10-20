Массандровский пляж в Ялте очистили под нового арендатора

фото © Массандровский пляж / Facebook

Предпринимателей, которые начинали обслуживание туристов из прибрежных шалманов и фавел, а затем переселенных в новые павильоны, выгнали через суд с насиженных мест.

Администрация Ялты, главой которой является Янина Павленко, через суд разорвала отношения с арендатором Массандровского пляжа. Об этом сообщают каналы в Telegram.

Иск городских властей о расторжении договора аренды удовлетворил Арбитражный суд Крыма. Судя по данным картотеки судебных дел, истцом выступил департамент имущественных и земельных отношений. Ответчик – ООО «Илвия», арендующее пляж.

«Расторгнуть договор аренды земельного участка общей площадью 0,9000 га, расположенный по адресу: ул.Дражинского,31 Г (Массандровский пляж), заключенный между Ялтинским городским советом и Обществом с ограниченной ответственностью «Илвиа», - говорится в решении суда.

Директор этой фирмы Виталий Иванов осенью прошлого года выступал против строительства на Массандровском пляже новой инфраструктуры. Проект подразумевает расширение набережной на 20 метров к морю за счет уменьшения площади самого пляжа. Кроме того, там планируется возведение восьмиметровых двухуровневых бетонных конструкций вдоль всей береговой линии. Горожане опасаются, что в результате лучший пляж Крыма будет застроен торговыми объектами.

Иванов назвал данную ситуацию рейдерством, так как действующего арендатора даже не уведомили о планах, проведя архитектурно-градостроительного совет без представителей ООО «Илвия».

«Неужели все, что мы сделали для положительного имиджа города на Массандровском пляже, не позволило уведомить нас о планах? Я узнал о деталях проекта после того, как состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета», - говорил тогда предприниматель блогу «Ялта.Наблюдаем».

Он заявил, что не будет участвовать в этом проекте, так как считает себя «органической частью всего того, что создавалось на Массандровском пляже в течение десятилетий».

«А этот проект – инвазия раковой клетки в здоровый организм», - считает Иванов.

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