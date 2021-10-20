Происшествия
Крымчанин украл у знакомой пустой сейф
В Судаке полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении сейфа из дома своей знакомой.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского главка МВД. С сообщением о краже в отдел полиции обратилась местная жительница.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за квартирные кражи местный житель. По словам злоумышленника, металлический сейф он заприметил в доме своей знакомой и, полагая, что в нем она хранит все свои сбережения, решил похитить их.
«Находясь в доме, он попытался открыть сейф самостоятельно, но когда ему это не удалось, мужчина вынес его за пределы дома. При вскрытии сейфа злоумышленник денег не обнаружил, и сейф продал как металлическое изделие», - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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