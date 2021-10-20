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Компания «ТЭС» стала фигурантом антимонопольных дел о завышении цен
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Крымское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС», которое подозревается в завышении цен на топливо.
Об этом сообщила пресс-служба УФАС.
«7 октября 2021 года ООО «Торговый дом «ТЭС» (сеть АЗС «ТЭС), занимая доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95, повысило цены на данные товары. Данный факт не остался незамеченным со стороны Крымского УФАС России», – говорится в сообщении.
Там отметили, что предпосылок к росту цен на бензин на территории Республики Крым не было. Имевшее место повышение цены топлива на бирже уже было учтено.
«В отношении ООО «Торговый дом «ТЭС» возбуждены два дела о нарушении антимонопольного законодательства по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в связи с установлением цены товара, имеющего все признаки монопольно высокой цены, – уточнили в ФАС. – В ходе рассмотрения будут изучены все обстоятельства роста цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 и, в случае выявления необоснованного роста цен, приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования».
В ФАС подчеркнули, что ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке предусмотрена статьей 14.31 КоАП РФ. Согласно санкции статьи, предусмотрена ответственность в размере 20 тыс рублей для должностных лиц и один миллион рублей для юридических.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Компания «ТЭС» стала фигурантом антимонопольных дел о завышении цен
Крымское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило два дела в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС», которое подозревается в завышении цен на топливо.