Общество
Какой сегодня праздник 20 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 20 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день ленивца (International Sloth Day)
Фото Пикабу
20 октября в 2010 году было объявлено Международным днем ленивца (International Sloth Day). Так среди праздников, посвященных животному миру планеты Земля, появился новый, призванный привлечь внимание к необычному животному, ареалом которого стали леса Центральной и Южной Америки.
Ленивец, действительно, животное необычное. Свое название он получил за исключительную медлительность, при передвижении. Однако, не стоит воспринимать слово ленивец буквально в отношении этого представителя фауны.
Медлительность ленивца объясняется энергосберегающим поведением, обусловленным, в свою очередь, рационом питания и особенностями метаболизма. Большую часть времени он проводит на деревьях, питаясь листьями. Сон занимает в их жизни около 15-20 часов в сутки, а пища переваривается в желудке около 90 часов. Спускается на землю ленивец очень редко.
День войск связи ВС РФ (День военного связиста)
Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста — профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи, установленный Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства». Ранее он отмечался как День связи Вооруженных Сил России.
20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики № 1736/362 в составе Полевого штаба было сформировано управление связи во главе с начальником связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска. Тем самым была заложена структура современных войск связи.
Современная система связи — это сложный многофункциональный организм, включающий многочисленные узлы связи различного назначения, многие тысячи километров линий радио, радиорелейной, тропосферной, проводной и других видов связи, и, конечно же, это специалисты, благодаря которым и работает этот сложный организм, — военные связисты, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник.
Сергий Зимний (Святоборы)
В этот день отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.
Также сегодня, 20 октября, отмечают такие праздники:
- Международный день повара (International Chefs Day)
- День памяти Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»
- Международный день авиадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)
- День матери в Республике Саха (Якутия)
- Всемирный день статистики (World Statistics Day)
- День борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине
- День Приморского края
- День анекдотических собраний
- Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)
- Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day)
- День матери в Аргентине
- День героев в Кении
- День освобождения Белграда в Сербии
- День посадки деревьев в Чехии
- День сочинительства (National Day on Writing) в США
Сегодня именины празднуют: Марк, Сергей, Кесарь, Юлиан, Мартиниан, Евсевий, Леонтий, Полихроний, Пелагея, Вакх, Аделина, Алина.
Что происходило 20 октября в прошлые годы
1517 - португальский дворянин Фернан Магеллан, известный на весь мир мореплаватель, прибывает в Севилью.
1696 - в России по велению Петра Великого создается регулярный русский флот.
1803 - сенат США ратифицировал присоединение штата Луизианы, который был попросту куплен.
1812 - русские войска наносят поражение баварскому корпусу армии Наполеона под Полоцком.
1818 - между Канадой и США установлена граница по 49-й параллели.
1865 - город Оттава утверждается как столица Канады.
1868 - на Украине создан первый частный коммерческий банк, учреждение обосновалось в Киеве.
1945 - женщины во Франции получили право голоса в политике.
1953 - вышел в свет научно-фантастический роман Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
1968 - бывшая Первая леди США Жаклин Кеннеди заключила брак с знаменитым греческим судновладельцем Аристотелем Онассисом.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 октября. Какие праздники будут завтра?
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