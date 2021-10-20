Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +5
море +19

Общество

Какой сегодня праздник 20 октября

00:10 среда, 20 октября 2021
Какой сегодня праздник 20 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 20 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день ленивца (International Sloth Day)

Фото Пикабу

20 октября в 2010 году было объявлено Международным днем ленивца (International Sloth Day). Так среди праздников, посвященных животному миру планеты Земля, появился новый, призванный привлечь внимание к необычному животному, ареалом которого стали леса Центральной и Южной Америки.

Ленивец, действительно, животное необычное. Свое название он получил за исключительную медлительность, при передвижении. Однако, не стоит воспринимать слово ленивец буквально в отношении этого представителя фауны.

Медлительность ленивца объясняется энергосберегающим поведением, обусловленным, в свою очередь, рационом питания и особенностями метаболизма. Большую часть времени он проводит на деревьях, питаясь листьями. Сон занимает в их жизни около 15-20 часов в сутки, а пища переваривается в желудке около 90 часов. Спускается на землю ленивец очень редко.

День войск связи ВС РФ (День военного связиста)

Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста — профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи, установленный Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства». Ранее он отмечался как День связи Вооруженных Сил России.

20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики № 1736/362 в составе Полевого штаба было сформировано управление связи во главе с начальником связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска. Тем самым была заложена структура современных войск связи.

Современная система связи — это сложный многофункциональный организм, включающий многочисленные узлы связи различного назначения, многие тысячи километров линий радио, радиорелейной, тропосферной, проводной и других видов связи, и, конечно же, это специалисты, благодаря которым и работает этот сложный организм, — военные связисты, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник.

Сергий Зимний (Святоборы)

В этот день отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.

Также сегодня, 20 октября, отмечают такие праздники:

- Международный день повара (International Chefs Day)

- День памяти Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»

- Международный день авиадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)

- День матери в Республике Саха (Якутия)

- Всемирный день статистики (World Statistics Day)

- День борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине

- День Приморского края

- День анекдотических собраний

- Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)

- Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day)

- День матери в Аргентине

- День героев в Кении

- День освобождения Белграда в Сербии

- День посадки деревьев в Чехии

- День сочинительства (National Day on Writing) в США

Сегодня именины празднуют: Марк, Сергей, Кесарь, Юлиан, Мартиниан, Евсевий, Леонтий, Полихроний, Пелагея, Вакх, Аделина, Алина.

Что происходило 20 октября в прошлые годы

1517 - португальский дворянин Фернан Магеллан, известный на весь мир мореплаватель, прибывает в Севилью.

1696 - в России по велению Петра Великого создается регулярный русский флот.

1803 - сенат США ратифицировал присоединение штата Луизианы, который был попросту куплен.

1812 - русские войска наносят поражение баварскому корпусу армии Наполеона под Полоцком.

1818 - между Канадой и США установлена граница по 49-й параллели.

1865 - город Оттава утверждается как столица Канады.

1868 - на Украине создан первый частный коммерческий банк, учреждение обосновалось в Киеве.

1945 - женщины во Франции получили право голоса в политике.

1953 - вышел в свет научно-фантастический роман Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

1968 - бывшая Первая леди США Жаклин Кеннеди заключила брак с знаменитым греческим судновладельцем Аристотелем Онассисом.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 октября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 19 октября. Сегодня, 19 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Глава Приморского края устроил сыну роскошную свадьбу в Крыму. На торжестве в отеле премиум-класса выступали Полина Гагарина и Сергей Жуков, а вел мероприятие Дмитрий Хрусталев.

Какой сегодня праздник 18 октября. Сегодня, 18 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму отмечают рост «возрастных» браков. В первую рабочую неделю октября отделами ЗАГС Крыма зарегистрировано больше браков, чем рождений.

Власть
Власти РФ предложили сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Власти РФ предложили сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает возможность сделать в России нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

Происшествия
Убил и сбросил в реку: в Крыму раскрыли убийство 22-летней давности

Убил и сбросил в реку: в Крыму раскрыли убийство 22-летней давности

В Крыму следователи раскрыли убийство, совершенное в 1999 году. Злоумышленника, учинившего расправу над жителем Джанкоя, установили и привлекли к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Происшествия
Смерть без «скорой»: версия вдовы и чиновников Севастополя

Смерть без «скорой»: версия вдовы и чиновников Севастополя

Вдова жителя села Орлиного, который умер, не дождавшись приезда скорой помощи, рассказала, что добивалась приезда врачей целый день.

Общество
Какой сегодня праздник 20 октября

Какой сегодня праздник 20 октября фото

Сегодня, 20 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации