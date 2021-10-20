Какой сегодня праздник 20 октября

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Сегодня, 20 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день ленивца (International Sloth Day)

Фото Пикабу

20 октября в 2010 году было объявлено Международным днем ленивца (International Sloth Day). Так среди праздников, посвященных животному миру планеты Земля, появился новый, призванный привлечь внимание к необычному животному, ареалом которого стали леса Центральной и Южной Америки.

Ленивец, действительно, животное необычное. Свое название он получил за исключительную медлительность, при передвижении. Однако, не стоит воспринимать слово ленивец буквально в отношении этого представителя фауны.

Медлительность ленивца объясняется энергосберегающим поведением, обусловленным, в свою очередь, рационом питания и особенностями метаболизма. Большую часть времени он проводит на деревьях, питаясь листьями. Сон занимает в их жизни около 15-20 часов в сутки, а пища переваривается в желудке около 90 часов. Спускается на землю ленивец очень редко.

День войск связи ВС РФ (День военного связиста)

Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста — профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи, установленный Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства». Ранее он отмечался как День связи Вооруженных Сил России.

20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики № 1736/362 в составе Полевого штаба было сформировано управление связи во главе с начальником связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска. Тем самым была заложена структура современных войск связи.

Современная система связи — это сложный многофункциональный организм, включающий многочисленные узлы связи различного назначения, многие тысячи километров линий радио, радиорелейной, тропосферной, проводной и других видов связи, и, конечно же, это специалисты, благодаря которым и работает этот сложный организм, — военные связисты, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник.

Сергий Зимний (Святоборы)

В этот день отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.

Также сегодня, 20 октября, отмечают такие праздники:

- Международный день повара (International Chefs Day)

- День памяти Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»

- Международный день авиадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)

- День матери в Республике Саха (Якутия)

- Всемирный день статистики (World Statistics Day)

- День борьбы с заболеванием раком молочной железы в Украине

- День Приморского края

- День анекдотических собраний

- Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)

- Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day)

- День матери в Аргентине

- День героев в Кении

- День освобождения Белграда в Сербии

- День посадки деревьев в Чехии

- День сочинительства (National Day on Writing) в США

Сегодня именины празднуют: Марк, Сергей, Кесарь, Юлиан, Мартиниан, Евсевий, Леонтий, Полихроний, Пелагея, Вакх, Аделина, Алина.

Что происходило 20 октября в прошлые годы

1517 - португальский дворянин Фернан Магеллан, известный на весь мир мореплаватель, прибывает в Севилью.

1696 - в России по велению Петра Великого создается регулярный русский флот.

1803 - сенат США ратифицировал присоединение штата Луизианы, который был попросту куплен.

1812 - русские войска наносят поражение баварскому корпусу армии Наполеона под Полоцком.

1818 - между Канадой и США установлена граница по 49-й параллели.

1865 - город Оттава утверждается как столица Канады.

1868 - на Украине создан первый частный коммерческий банк, учреждение обосновалось в Киеве.

1945 - женщины во Франции получили право голоса в политике.

1953 - вышел в свет научно-фантастический роман Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

1968 - бывшая Первая леди США Жаклин Кеннеди заключила брак с знаменитым греческим судновладельцем Аристотелем Онассисом.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 октября. Какие праздники будут завтра?

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