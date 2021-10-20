Хулиганы осквернили еще одну лестницу в центре Севастополя

Новый акт хулиганства и демонстративного пренебрежения общественными ценностями произошел в Севастополе.

На этот раз руки вандалов дотянулись до кое-как отреставрированной летом этого года лестницы на улице Луначарского.

Как сообщил подписчик Алексей Беликов, сначала на лестнице появились надписи красного цвета, а накануне к ним добавились еще и синие каракули. При этом, отметил бдительный горожанин, на углу расположенного напротив лестницы здания находится камера наружного наблюдения — есть вероятность, что вычислить «художников» будет несложно.

Известие об очередном акте вандализма в центре города вызвало вполне объяснимую эмоциональную реакцию главы Ленинского муниципалитета Максима Мишина.

«Уроды, конечно», — отметил он.

Мишин добавил, что намерен сообщить об инциденте в правоохранительные органы и выяснить, кому принадлежит камера наружного наблюдения, которая могла зафиксировать хулиганские действия.

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