Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +8
море +18

Происшествия

Хулиганы осквернили еще одну лестницу в центре Севастополя

Новый акт хулиганства и демонстративного пренебрежения общественными ценностями произошел в Севастополе.

На этот раз руки вандалов дотянулись до кое-как отреставрированной летом этого года лестницы на улице Луначарского.

Как сообщил подписчик Алексей Беликов, сначала на лестнице появились надписи красного цвета, а накануне к ним добавились еще и синие каракули. При этом, отметил бдительный горожанин, на углу расположенного напротив лестницы здания находится камера наружного наблюдения — есть вероятность, что вычислить «художников» будет несложно.

Известие об очередном акте вандализма в центре города вызвало вполне объяснимую эмоциональную реакцию главы Ленинского муниципалитета Максима Мишина.

«Уроды, конечно», — отметил он.

Мишин добавил, что намерен сообщить об инциденте в правоохранительные органы и выяснить, кому принадлежит камера наружного наблюдения, которая могла зафиксировать хулиганские действия.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Грибники под Севастополем нашли в лесу кучу взведенных мин. В лесу рядом с селом Оборонное грибники обнаружили несколько предметов, крайне похожих на мины времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Дикий кабан разгромил заправку в Феодосии. В ночь на 19 октября на Керченском шоссе дикий кабан незаконно ворвался на заправку и совершил «акт вандализма».

Пожар уничтожил склад в Симферополе. Помещение склада загорелось сегодня утром на улице Луговая в Симферополе.

Пьяный симферополец устроил дебош на заправке. Крымские росгвардейцы задержали нетрезвого 31-летнего мужчину, который спровоцировал конфликт на одной из автозаправок Симферополя.

Происшествия
Грибники под Севастополем нашли в лесу кучу взведенных мин

Грибники под Севастополем нашли в лесу кучу взведенных мин

В лесу рядом с селом Оборонное грибники обнаружили несколько предметов, крайне похожих на мины времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Коронавирус в Крыму
Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19

Минздрав Крыма предупреждает о коллапсе из-за COVID-19

В Крыму за месяц втрое выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией, при этом нагрузка на систему здравоохранения увеличилась в 10 раз.

Коронавирус в Крыму
Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму

Жесткие ковидные ограничения готовят для туристов в Крыму

Жесткие ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 могут ввести для прибывающих в Крым туристов.

Власть
В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами

В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами

В Симферополе сотрудник управления экономической безопасности ездил на машине с фальшивыми номерами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации