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Происшествия

Грибники под Севастополем нашли в лесу кучу взведенных мин

Грибники под Севастополем нашли в лесу кучу взведенных мин

фото © Форпост

В лесу рядом с селом Оборонное грибники обнаружили несколько предметов, крайне похожих на мины времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» подтвердили догадку – в ходе грибной охоты граждане обнаружили 6 минометных мин калибром 50 мм и еще одну покрупнее – 82 мм. Все мины относятся к периоду героической обороны и освобождения Севастополя и имеют следы коррозии.

Главным было то, что взрыватели боеприпасов были приведены в боевое положение – а значит, неосторожные манипуляции с ними чреваты взрывом.

В данный момент росгвардейцы обеспечивают охрану места находки, утилизацией боеприпасов будут заниматься их коллеги из МЧС. Как именно будет выполняться утилизация, с учетом состояния мин, пока неизвестно.

Урожайным в плане боеприпасов для Севастополя был август, когда за несколько дней было сделано сразу несколько крупных находок. Ныряющие в море отдыхающие обнаружили советскую фугасную бомбу калибром в 50 килограммов. Другую ФАБ, уже в 100 килограммов взрывчатки, обнаружили строители в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы».

Третья, самая крупная, немецкая авиабомба SC-250 была найдена на метровой глубине при подготовке строительного котлована на улице Летчиков.

Четвертая бомба была самой маленькой – до килограмма взрывчатки. Советскую бомбу малого калибра АО-10 севастопольцы обнаружили вблизи набережной Андрея Первозванного.

Напомним, крымские и севастопольские спасатели уже два года ведут обезвреживание содержимого теплохода «Жан Жорес», перевозившего военную технику и огромное количество боеприпасов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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