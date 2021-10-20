Доходы крымского бюджета за 9 месяцев составили 126,1 миллиардов рублей

На заседании Совета министров Республики Крым заслушали информацию заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико об обеспечении выполнения утвержденных в местных бюджетах показателей за девять месяцев текущего года, а также ряд других вопросов.

Об этом сообщили в пресс-службе Председателя Совета министров Республики Крым.

«По данным министерства за 9 месяцев этого года все необходимые расходные обязательства республики в полном объеме покрыты доходными источниками крымского бюджета. Доходы республиканского бюджета составили 126,1 миллиардов рублей, или 68,6% годовых назначений, в том числе собственные – 41,1 миллиард, или 76,5% годовых назначений. Расходы преодолели отметку в 130,2 миллиардов, что составило почти 62% годовых назначений. Дефицит, источником финансирования которого выступают остатки средств на едином счете бюджета Республики Крым, сложившиеся по состоянию на начало текущего года, обозначился в сумме 4,1 миллиарда рублей», — сказал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Традиционно, по словам Премьер-министра Крыма, рассмотрели вопросы о принятии земельных участков из муниципальной собственности в государственную либо федеральную, о выдаче разрешений на размещение объектов на землях, находящихся в государственной собственности республики, о переводе земельного участка из одной категории в другую.

«Кроме того, утвердили порядок организации совместного нахождения работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях. Рассмотрели вопрос об одобрении проекта закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — сказал Юрий Гоцанюк.

Также в ходе заседания Председатель Правительства Крыма сообщил, что администрации Керчи, Феодосии, а также Белогорского, Красноперекопского и Черноморского районов привлекут к дисциплинарной ответственности за невыполнение поручения Главы РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе опять подорожал бензин. В Симферополе наблюдается рост цен на бензин.

Правительство РФ подкинет Крыму еще 4.5 млрд рублей. Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила для Республики Крым заявку на бюджетный инфраструктурный кредит в объеме 4,5 млрд рублей.

Крымским детям придется уплатить налоги. Речь идет о несовершеннолетних, являющихся собственниками имущества.

Крупнейшая страховая компания РФ отказалась работать в Севастополе. Правопреемник Главного управления иностранного страхования СССР не предоставляет свои услуги в городе-герое.